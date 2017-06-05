В Орландо произошла стрельба, сообщается о пяти погибших - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Четыре человека стали жертвами вооруженного преступника, устроившего стрельбу в американском городе Орландо (штат Флорида), сам нападавший был ликвидирован полицией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник местный филиал телеканала CNN.

Как отмечается в сообщении, по предварительным данным, власти не считают, что инцидент связан с терроризмом. Официальной информации по этому поводу пока нет.

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В американском городе Орландо произошла стрельба, сообщает Report со ссылкой на CNN.

В офисе шерифа заявили о "многочисленных жертвах".

"Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности", - говорится в сообщении офиса шерифа в Twitter.