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    В Орландо произошла стрельба, сообщается о пяти погибших - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Нападавший был ликвидирован полицией

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Четыре человека стали жертвами вооруженного преступника, устроившего стрельбу в американском городе Орландо (штат Флорида), сам нападавший был ликвидирован полицией.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник местный филиал телеканала CNN.

    Как отмечается в сообщении, по предварительным данным, власти не считают, что инцидент связан с терроризмом. Официальной информации по этому поводу пока нет.

    ***17:29

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В американском городе Орландо произошла стрельба, сообщает Report со ссылкой на CNN.

    В офисе шерифа заявили о "многочисленных жертвах".

    "Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности", - говорится в сообщении офиса шерифа в Twitter.

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