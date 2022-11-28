В организме осужденного экс-президента Грузии Саакашвили обнаружили мышьяк

Медицинские анализы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, показали содержание мышьяка в его организме.

Медицинские анализы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, показали содержание мышьяка в его организме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил его адвокат Шалву Хачапуридзе.

"Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно [отравляющее] вещество - мышьяк", - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что впервые за долгое время Саакашвили будет принимать участие на заседании суда по делу о незаконном пересечении границы, для присутствия в данном заседании требуется специальное кресло, так как он находится в тяжелом состоянии.

По его словам, данное решение экс-президент принял, чтобы не срывать и не переносить судебный процесс.

Ранее адвокат Валерий Гелбахиани и мать экс-президента Гиули Аласания сообщали о его вероятном отравлении тяжелыми металлами и ртутью.