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В Оренбургской области пять человек погибли в ДТП с фурой

В Оренбургской области пять человек погибли в ДТП с фурой

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Оренбургской области.

Как передает Report, oб этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«Пять пассажиров автобуса погибли, среди них один ребёнок. Ещё трое с травмами доставлены в больницу», — сказал собеседник.

Уточняется, что авария произошла в 6:10 (4:10 мск) в районе посёлка Чистый.

Согласно имеющимся данным, в микроавтобусе были граждане Узбекистана и Таджикистана.

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