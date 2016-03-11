В Оренбурге пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В аэропорту Оренбурга пассажирский самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", который должен был вылететь в Санкт-Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при подготовке к взлету.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данному факту проводится доследственная проверка.

"По предварительным данным, самолет Airbus А320 в ходе выруливания на старт для выполнения взлета допустил сход с асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочной полосы на грунт передним колесом на 5 метров и задним левым на 0,5 метра", - сказали в пресс-службе "Уральских авиалиний".

На борту находились 29 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.