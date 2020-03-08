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В Орегоне ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Орегоне ввели режим ЧС из-за коронавируса

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление она сделала, выступая в воскресенье на пресс-конференции.

Браун уточнила, что режим ЧС вводится сроком на 60 дней, однако может быть продлен до того времени, пока будет сохраняться опасность здоровью населения. "Я заверяю вас, что местные власти и руководство штата круглосуточно работают над тем, чтобы справиться с кризисом", - подчеркнула она. По данным врачей, к настоящему моменту в Орегоне зафиксированы 14 случаев заражения COVID-19.

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