В Орегоне при крушении легкого самолета погибли два человека

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В американском штате Орегон в результате крушения небольшого самолета возле местного аэропорта погибли два человека.

Как передает Report, об этом сообщает Gazeta со ссылкой на The Weather Channel.

По данным местных властей, в самолете находились пилот и пассажир, оба погибли.

По словам шерифа округа Джефферсон Джима Адкина, крушения произошло около 2 часов ночи субботы, 20 августа по местному времени к югу от муниципального аэропорта Мадраса.

После падения самолета произошел пожар.