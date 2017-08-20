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    В Орегоне при крушении легкого самолета погибли два человека

    В результате крушения небольшого самолета возле местного аэропорта погибли два человека

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В американском штате Орегон в результате крушения небольшого самолета возле местного аэропорта погибли два человека.

    Как передает Report, об этом сообщает Gazeta со ссылкой на The Weather Channel.

    По данным местных властей, в самолете находились пилот и пассажир, оба погибли.

    По словам шерифа округа Джефферсон Джима Адкина, крушения произошло около 2 часов ночи субботы, 20 августа по местному времени к югу от муниципального аэропорта Мадраса.

    После падения самолета произошел пожар.

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