В ООН заявили об опасности кассетных боеприпасов для мирного населения

Опасность кассетных боеприпасов для мирного населения была доказана.

"Опасность кассетных боеприпасов для мирного населения была доказана".

Как передает Report, это подтвердил пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН в Украине Савиано Абреу.

"Тот вред, который они причиняют гражданскому населению, документально подтвержден", - подчеркнул дипломат.

При этом Абреу напомнил, что международное право запрещает неизбирательные удары.

Кассетные боеприпасы - боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.