В ООН заявили об опасности кассетных боеприпасов для мирного населения

"Опасность кассетных боеприпасов для мирного населения была доказана".
Как передает Report, это подтвердил пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН в Украине Савиано Абреу.
"Тот вред, который они причиняют гражданскому населению, документально подтвержден", - подчеркнул дипломат.
При этом Абреу напомнил, что международное право запрещает неизбирательные удары.
Кассетные боеприпасы - боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.