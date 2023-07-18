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В ООН заявили об опасности кассетных боеприпасов для мирного населения

В ООН заявили об опасности кассетных боеприпасов для мирного населения Опасность кассетных боеприпасов для мирного населения была доказана.
Другие страны
18 июля 2023 г. 03:53
В ООН заявили об опасности кассетных боеприпасов для мирного населения

"Опасность кассетных боеприпасов для мирного населения была доказана".

Как передает Report, это подтвердил пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН в Украине Савиано Абреу.

"Тот вред, который они причиняют гражданскому населению, документально подтвержден", - подчеркнул дипломат.

При этом Абреу напомнил, что международное право запрещает неизбирательные удары.

Кассетные боеприпасы - боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

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