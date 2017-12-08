В ООН заявили о возможной эскалации в регионе из-за решения по Иерусалиму

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов заявил о возможности эскалации ситуации в регионе в связи с решением США по Иерусалиму.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня есть большой риск, что мы можем увидеть цепь односторонних действий, которые только отдалят нас от достижения общей цели достижения мира. В ближайшие дни будет критически важно, чтобы лидеры продемонстрировали мудрость и предприняли усилия по предотвращению риторики подстрекательств", — заявил Младенов.

В пятницу Совет Безопасности ООН проводит внеочередное заседание по Иерусалиму по запросу восьми стран-членов СБ.