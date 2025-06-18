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В ООН заявили о риске "нерационального" применения ядерного оружия

В ООН заявили о риске "нерационального" применения ядерного оружия Представление о том, что "ядерное оружие якобы обеспечивает максимальную безопасность", ошибочно.
Другие страны
18 июня 2025 г. 05:06
В ООН заявили о риске нерационального применения ядерного оружия

Представление о том, что "ядерное оружие якобы обеспечивает максимальную безопасность", ошибочно.

Как передает Report, об этом в интервью РБК заявила заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

По ее оценке, единственный способ нивелировать ядерную угрозу — полностью уничтожить запасы таких вооружений.

"До тех пор, пока существует это оружие, есть угроза его потенциального применения — намеренного или в результате просчета. Сторонники ядерного сдерживания считают эту концепцию прискорбной, но необходимой; подписанты же ДЗЯО (Договор о запрещении ядерного оружия - ред.) все больше ставят ее под сомнение — не только на моральных основаниях, но и по стратегическим и практическим соображениям", — сказала замгенсека ООН.

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