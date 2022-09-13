В ООН заявили о риске глобальной нехватки продовольствия в 2023 году

Мир в следующем году может столкнуться с ситуацией, когда продовольствия не хватит, чтобы прокормить все население планеты.
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"В этом году проблема заключалась в невозможности купить продукты питания из-за роста цен на сельскохозяйственную продукцию, но в следующем году мы можем оказаться в ситуации, когда не хватит продовольствия, чтобы прокормить все население планеты", - сказала она.
Среди основных причин такой тенденции она выделила ситуацию вокруг Украины, снижение экспорта российских удобрений и одновременный рост цен на этот вид продукции, что может помешать фермерам вести хозяйство. Также она отметила, что экстремальные погодные явления, такие как наводнения в Пакистане и засуха в Китае и Европе, могут оказать негативное влияние на мировые поставки продовольствия.
Кроме того, Флейшер подчеркнула, что проблему продовольственного кризиса необходимо включить в основную повестку саммита Группы семи в следующем году, когда Япония будет председательствовать в объединении.