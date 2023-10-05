В ООН заявили о продолжении работы над восстановлением зерновой сделки

Работа над восстановлением зерновой сделки продолжается.

Работа над восстановлением зерновой сделки продолжается.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь очень ясно заявлял о своей приверженности тому, чтобы российские и украинские зерно и удобрения вернулись на рынок в полном объеме, - сказал он. - Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен и замгенсека ООН Мартин Гриффитс работают в этом направлении". Дюжаррик отказался уточнить, ведутся ли сейчас предметные переговоры.