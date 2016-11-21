В ООН заявили о прекращении перемирия в Йемене

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Объявленное ООН 48-часовое прекращение боевых действий в Йемене истекло, и срок его действия продлен не был.

Как передает Report со ссылкой на TASS, это подтвердил сегодня журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, перемирие сопровождалось сообщениями о множестве нарушений.

"48-часовое прекращение боевых действий завершилось и не было продлено. Обе стороны конфликта сообщали о нарушениях, в том числе авиаударах и наземных столкновениях. Очевидно, что вооруженный конфликт, к сожалению, возобновился", - сказал Дюжаррик.