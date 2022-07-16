В ООН заявили о невозможности запланированных на июль переговоров по конституции Сирии

Специальный представитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил о невозможности проведения в конце июля девятого раунда заседаний Конституционного комитета Сирии, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Специальный представитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил о невозможности проведения в конце июля девятого раунда заседаний Конституционного комитета Сирии, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Сообщается, что "сессия малого органа Конституционного комитета, возглавляемого Сирией, принадлежащего Сирии и действующего при содействии ООН, в Женеве с 25 по 29 июля 2022 года более не представляется возможным".

Педерсен уточнил, что все страны, которые принимают участие в сирийском урегулировании, должны ограждать этот процесс от "своих разногласий в других частях мира".