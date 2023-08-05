В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарные нужды в Афганистане

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщили, что операции по оказанию помощи населению Афганистана испытывают острый дефицит средств.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщили, что операции по оказанию помощи населению Афганистана испытывают острый дефицит средств.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в Управлении предупредили, что операции по оказанию помощи в стране сталкиваются с критическим дефицитом финансирования, поскольку гуманитарные потребности остаются серьезными.

По прошествии более половины года призыв к донорам о выделении $3,2 млрд для оказания помощи более чем 21 млн афганцев "профинансирован менее чем на 25%. Также отмечается, что УКГВ сталкивается с критическим дефицитом финансирования на сумму $1,3 млрд.

Ранее в Координационном центре ООН сообщали, что бедные страны в рамках зерновой сделки получили только 10% кукурузы и 40% пшеницы, большая часть была отправлена в богатые государства.

По информации ООН, за год страны с низким доходом, к которым относятся Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили по сделке 822 тысячи тонн из более 33 млн.