В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарные нужды в Афганистане

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщили, что операции по оказанию помощи населению Афганистана испытывают острый дефицит средств.
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По прошествии более половины года призыв к донорам о выделении $3,2 млрд для оказания помощи более чем 21 млн афганцев "профинансирован менее чем на 25%. Также отмечается, что УКГВ сталкивается с критическим дефицитом финансирования на сумму $1,3 млрд.
Ранее в Координационном центре ООН сообщали, что бедные страны в рамках зерновой сделки получили только 10% кукурузы и 40% пшеницы, большая часть была отправлена в богатые государства.
По информации ООН, за год страны с низким доходом, к которым относятся Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили по сделке 822 тысячи тонн из более 33 млн.