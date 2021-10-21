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В ООН заявили о начале новой гонки вооружений

В ООН заявили о начале новой гонки вооружений Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о начале новой гонки вооружений и наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы.
Другие страны
21 октября 2021 г. 19:56
В ООН заявили о начале новой гонки вооружений
Антониу Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о начале новой гонки вооружений и наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Гутерреш заявил на заседание Совета безопасности ООН.

"Мы сталкиваемся с величайшей лавиной кризисов для поколения - мир катится вспять с растущей скоростью. Мы вновь видим военные перевороты, началась новая гонка вооружений", - сказал генсек.

По его словам, в прошлом году военные расходы в процентах от ВВП выросли больше всего с 2009-го года и составляют сейчас около двух триллионов долларов в год.

Ранее Гутерреш отмечал, что на планете хранится порядка 14 тысяч единиц ядерного оружия, что ставит мир под угрозу уничтожения. Генсек призывал перейти к конструктивным мерам в решении этого вопроса.

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Версия на английском языке UN Secretary-General on start of new arms race

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