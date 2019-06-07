В ООН заявили о готовности предоставлять гуманитарную помощь Венесуэле

Всемирная продовольственная программа ООН готова вернуться в Венесуэлу для оказания помощи ее населению в случае снятия запрета со стороны властей этой страны.

Как сообщает Report, об этом заявил РИА "Новости" исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли (David Beasley).

Деятельность международной организации в Венесуэле была запрещена правительством президента Николаса Мадуро.

"Мы расширили деятельность по обеспечению готовности и поддерживаем региональные усилия по координации с партнерами", - заявил Бизли, подчеркнув, что ВПП готова вернуться в Венесуэлу, если запрет будет снят.

По его словам, ВПП проведет исследование в области продовольственной безопасности, чтобы понять, насколько серьезен продовольственный кризис в Венесуэле.

"Мы гуманитарная организация. Наша роль не состоит в том, чтобы принимать ту или иную сторону в политических спорах, и работа, которую выполняет ВПП, не зависит и не будет зависеть от политических или военных целей", - сказал глава крупнейшей гуманитарной организации перед визитом в Россию, где он примет участие в работе Петербургского экономического форума.