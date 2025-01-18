О нас

В ООН заявили о гибели в Газе 269 сотрудников БАПОР

В ООН заявили о гибели в Газе 269 сотрудников БАПОР С начала израильской операции в секторе Газа погибли 269 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).
Другие страны
18 января 2025 г. 02:09
В ООН заявили о гибели в Газе 269 сотрудников БАПОР

С начала израильской операции в секторе Газа погибли 269 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини в своем обращении к журналистам после закрытого брифинга в Совете Безопасности ООН.

Лаззарини отметил, что менее чем через две недели вступит в силу закон Кнессета (парламент Израиля), требующий прекращения операций БАПОР на оккупированных палестинских территориях, и прекращение деятельности агентства неизмеримо ухудшит и без того катастрофические условия жизни палестинцев в Газе.

Генеральный комиссар БАПОР отметил, что Израиль ведет глобальную дезинформационную кампанию, оказывая сильное дипломатическое давление на агентство. Он указал, что в таких городах, как Нью-Йорк, были размещены рекламные щиты, обвиняющие БАПОР в терроризме, на такую пропаганду Министерством иностранных дел Израиля было выплачено 150 миллионов долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT Qəzzada 269 əməkdaşının öldürüldüyünü açıqlayıb

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
11 января 2025 г. 17:06
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
15 января 2025 г. 17:35
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
16 января 2025 г. 10:17
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
13 января 2025 г. 14:58
Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег
Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег
15 января 2025 г. 14:49
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
17 января 2025 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi