В ООН заявили о гибели в Газе 269 сотрудников БАПОР

С начала израильской операции в секторе Газа погибли 269 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

С начала израильской операции в секторе Газа погибли 269 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини в своем обращении к журналистам после закрытого брифинга в Совете Безопасности ООН.

Лаззарини отметил, что менее чем через две недели вступит в силу закон Кнессета (парламент Израиля), требующий прекращения операций БАПОР на оккупированных палестинских территориях, и прекращение деятельности агентства неизмеримо ухудшит и без того катастрофические условия жизни палестинцев в Газе.

Генеральный комиссар БАПОР отметил, что Израиль ведет глобальную дезинформационную кампанию, оказывая сильное дипломатическое давление на агентство. Он указал, что в таких городах, как Нью-Йорк, были размещены рекламные щиты, обвиняющие БАПОР в терроризме, на такую пропаганду Министерством иностранных дел Израиля было выплачено 150 миллионов долларов.