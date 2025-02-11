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В ООН заявили о гибели сотрудника организации в Йемене

В ООН заявили о гибели сотрудника организации в Йемене Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила о гибели сотрудника, удерживавшегося в плену повстанцами-хуситами в Йемене.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 17:53
В ООН заявили о гибели сотрудника организации в Йемене

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила о гибели сотрудника, удерживавшегося в плену повстанцами-хуситами в Йемене.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении в соцсети "Х".

"ВПП потрясена и возмущена смертью сотрудника во время содержания под стражей на севере Йемена", - сказано в сообщении.

Хуситы удерживали сотрудника и еще шестерых его коллег из ВПП с 23 января, отметила ВПП.

Обстоятельства смерти мужчины не уточняются. У сотрудника, который работал в ООН с 2017 года, остались жена и двое детей.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin Yəməndəki əməkdaşı ölüb

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