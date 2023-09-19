В ООН заявили о движении мира к великому расколу

Международное сообщество движется к "великому расколу" в экономике и торговле.

Международное сообщество движется к "великому расколу" в экономике и торговле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Противоречия среди экономических и военных сил усугубляются, что грозит разрывом в экономической и финансовой системе, а также торговых отношениях между странами. Раскол создает угрозы "единому, открытому интернету" и побуждает противоборствующие стороны принять "разнящиеся стратегии по технологиям и искусственному интеллекту". В свою очередь это может привести к "столкновению инфраструктур безопасности", заявил представитель организации.