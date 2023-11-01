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ООН: В сектор Газа 31 октября прибыли 59 грузовиков с гуманитарной помощью

ООН: В сектор Газа 31 октября прибыли 59 грузовиков с гуманитарной помощью Колонна из 59 грузовиков с гуманитарной помощью прибыла на территорию сектора Газа, это самый большой гуманитарный конвой с начала обострения ближневосточного конфликта.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 22:17
ООН: В сектор Газа 31 октября прибыли 59 грузовиков с гуманитарной помощью

Колонна из 59 грузовиков с гуманитарной помощью прибыла на территорию сектора Газа, это самый большой гуманитарный конвой с начала обострения ближневосточного конфликта.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Вчера 59 грузовиков с водой, продовольствием и медикаментами заехали на территорию сектора Газа через КПП "Рафах", - сказал он. - Это самый большой конвой с начала возобновления поступления гуманитарной помощи 21 октября".

Дюжаррик добавил, что с момента возобновления поставок гуманитарной помощи в Газу прибыли 217 грузовиков с предметами первой необходимости. Вместе с тем доставка топлива, необходимого в том числе для работы электрогенераторов в больницах, до сих пор не осуществляется.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Oktyabrın 31-də Qəzza zolağına humanitar yardımla 59 yük maşını daxil olub

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