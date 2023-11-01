ООН: В сектор Газа 31 октября прибыли 59 грузовиков с гуманитарной помощью

Колонна из 59 грузовиков с гуманитарной помощью прибыла на территорию сектора Газа, это самый большой гуманитарный конвой с начала обострения ближневосточного конфликта.

Колонна из 59 грузовиков с гуманитарной помощью прибыла на территорию сектора Газа, это самый большой гуманитарный конвой с начала обострения ближневосточного конфликта.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Вчера 59 грузовиков с водой, продовольствием и медикаментами заехали на территорию сектора Газа через КПП "Рафах", - сказал он. - Это самый большой конвой с начала возобновления поступления гуманитарной помощи 21 октября".

Дюжаррик добавил, что с момента возобновления поставок гуманитарной помощи в Газу прибыли 217 грузовиков с предметами первой необходимости. Вместе с тем доставка топлива, необходимого в том числе для работы электрогенераторов в больницах, до сих пор не осуществляется.