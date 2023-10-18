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ВОЗ: Сбои в здравоохранении Судана ведут к росту заболеваемости и смертности

ВОЗ: Сбои в здравоохранении Судана ведут к росту заболеваемости и смертности Система здравоохранения Судана нуждается в срочных мерах, которые позволили бы ее сохранить и предотвратить дальнейший рост смертности и болезней среди детей и уязвимых групп населения.
Другие страны
18 октября 2023 г. 21:00
ВОЗ: Сбои в здравоохранении Судана ведут к росту заболеваемости и смертности

Система здравоохранения Судана нуждается в срочных мерах, которые позволили бы ее сохранить и предотвратить дальнейший рост смертности и болезней среди детей и уязвимых групп населения.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в Женеве совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Они предупредили, что "дальнейшие сбои в работе системы здравоохранения приведут к неприемлемо высокому числу смертей, которые можно предотвратить, среди детей и уязвимых групп населения". Сейчас миллионы детей находятся "под угрозой заражения холерой, денге, корью, малярией и другими болезнями". Как считают ВОЗ и ЮНИСЕФ, "необходимы срочные меры для сохранения систем здравоохранения Судана, особенно на уровне общин и первичной медико-санитарной помощи".

Как отмечается в заявлении, по прошествии шести месяцев после начала конфликта в Судане "медицинские работники месяцами остаются без зарплаты, а медицинские учреждения оккупированы, разграблены или разрушены". Около 70% больниц в пострадавших от конфликта штатах не функционируют. ВОЗ зафиксировала 58 нападений на медицинские учреждения, в результате которых 31 человек погиб и 38 получили ранения. Число голодающих семей "увеличилось почти вдвое". ЮНИСЕФ и ВОЗ "глубоко обеспокоены распространением холеры, кори, малярии и лихорадки денге по всей стране, что создает смертельный риск для истощенных детей".

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