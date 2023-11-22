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В ООН заявили, что рассчитывают на восстановление зерновой сделки

В ООН заявили, что рассчитывают на восстановление зерновой сделки ООН не оставляет надежды на восстановление в перспективе черноморской зерновой инициативы и работает на этом направлении.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 23:41
В ООН заявили, что рассчитывают на восстановление зерновой сделки

ООН не оставляет надежды на восстановление в перспективе черноморской зерновой инициативы и работает на этом направлении.

Как передает Report, с таким заявлением выступил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы не сдаемся. Мы продолжаем работать со сторонами, чтобы понять, что можно сделать для ее продолжения, - ответил он на вопрос журналиста о том, прекращена ли работа ООН по возобновлению сделки. - Мы по-прежнему надеемся возродить ее, поскольку верим, что она была значимым достижением не только с точки зрения дипломатии, но и просто с точки зрения снижения цен на продукты питания в мире. А это важный вклад в благополучие людей по всему миру", - добавил Хак.

Он назвал черноморскую зерновую инициативу "недолговечной, но успешной".

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