В ООН заявили, что рассчитывают на восстановление зерновой сделки

ООН не оставляет надежды на восстановление в перспективе черноморской зерновой инициативы и работает на этом направлении.
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"Мы не сдаемся. Мы продолжаем работать со сторонами, чтобы понять, что можно сделать для ее продолжения, - ответил он на вопрос журналиста о том, прекращена ли работа ООН по возобновлению сделки. - Мы по-прежнему надеемся возродить ее, поскольку верим, что она была значимым достижением не только с точки зрения дипломатии, но и просто с точки зрения снижения цен на продукты питания в мире. А это важный вклад в благополучие людей по всему миру", - добавил Хак.
Он назвал черноморскую зерновую инициативу "недолговечной, но успешной".