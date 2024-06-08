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В ООН заявили, что план помощи Судану срочно нуждается в финансировании

В ООН заявили, что план помощи Судану срочно нуждается в финансировании Международная программа помощи в 2024 году пострадавшим от вооруженного конфликта жителям Судана профинансирована на настоящий момент лишь на 16%.
Другие страны
8 июня 2024 г. 01:28
В ООН заявили, что план помощи Судану срочно нуждается в финансировании

Международная программа помощи в 2024 году пострадавшим от вооруженного конфликта жителям Судана профинансирована на настоящий момент лишь на 16%.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер, призвавший доноров срочно выделить средства.

"Судану и соседним странам срочно необходимо чрезвычайное финансирование для спасения жизней", - сказал он. Поскольку ситуация в Судане обостряется, его жители "отчаянно ищут безопасности и защиты как внутри страны, так и в соседних государствах: Чаде, Южном Судане, Египте, ЭфиопиИ и Центрально-Африканской Республике". "Средства нужны срочно", - добавил Спиндлер. Международный план гуманитарного реагирования на текущий год, предусматривающий выделение $2,7 млрд для оказания помощи 14,7 млн суданцам, профинансирован "лишь на 16%". В свою очередь на нужды беженцев в соседних с Суданом странах в 2024 году требуется $1,4 млрд. Поддержки ждут около 2,7 млн человек в пяти государствах. Получено пока только 9% от этой суммы, констатировал Спиндлер.

На донорской конференции в Париже в апреле было объявлено о пожертвованиях для Судана на сумму более $2 млрд, но пока имеется "очень мало" поступлений. Доноры должны срочно выполнить обещания, предоставив средства, резюмировал официальный представитель УВКБ.

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