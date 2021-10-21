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 В ООН заявили, что обеспокоены терактом против военных в Дамаске

 В ООН заявили, что обеспокоены терактом против военных в Дамаске Ухудшение ситуации в Сирии - в том числе теракт против военных в Дамаске и артиллерийские обстрелы в Идлибе - вызывает растущую обеспокоенность.
Другие страны
21 октября 2021 г. 06:38
 В ООН заявили, что обеспокоены терактом против военных в Дамаске

Ухудшение ситуации в Сирии - в том числе теракт против военных в Дамаске и артиллерийские обстрелы в Идлибе - вызывает растущую обеспокоенность.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил в среду на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы с обеспокоенностью следим за сообщениями об атаке на автобус с военными сегодня, в результате чего погибло множество людей", - сказал он.

Хак добавил, что в ООН также обеспокоены артиллерийскими обстрелами в Идлибе. "Осуждаем насилие во всех формах", - добавил он.

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