О нас

В ООН заявили, что Гутерриш делает все возможное для продления зерновой сделки

В ООН заявили, что Гутерриш делает все возможное для продления зерновой сделки Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш делает все возможное для продления и полного выполнения зерновой сделки, включая договоренности об экспорте российского продовольствия и удобрений.
Другие страны
10 июля 2023 г. 22:56
В ООН заявили, что Гутерриш делает все возможное для продления зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш делает все возможное для продления и полного выполнения зерновой сделки, включая договоренности об экспорте российского продовольствия и удобрений.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"У меня сейчас нет объявлений о поездках, но я могу сказать, что говорил этим утром с генеральным секретарем о зерновой сделке, - отметил Дюжаррик. - Генеральный секретарь, как и его заместитель Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен, глубоко вовлечен в то, чтобы сделать все возможное для обеспечения продолжения всех договоренностей и их полного выполнения, идет ли речь о черноморской зерновой инициативе, или о Меморандуме о понимании, учитывая важность борьбы с голодом в мире".

"Мы в контакте со всеми ключевыми сторонами, особенно с Россией, Украиной и Турцией", - сказал представитель ООН.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT: Quterreş taxıl sazişini uzatmaq üçün əlindən gələni edir

Другие новости из категории

Столтенберг заявил о достижении договоренности с Эрдоганом по вступлению Швеции в НАТО
Столтенберг заявил о достижении договоренности с Эрдоганом по вступлению Швеции в НАТО
10 июля 2023 г. 23:41
В Варшаву прибыли первые южнокорейские легкие боевые самолеты FA-50
В Варшаву прибыли первые южнокорейские легкие боевые самолеты FA-50
10 июля 2023 г. 22:35
Азербайджанская параатлетка завоевала лицензию на Летние Паралимпийские игры Париж-2024
Азербайджанская параатлетка завоевала лицензию на Летние Паралимпийские игры Париж-2024
10 июля 2023 г. 21:49
США могут продать Турции истребители F-16 в обмен на вступление Швеции в НАТО
США могут продать Турции истребители F-16 в обмен на вступление Швеции в НАТО
10 июля 2023 г. 21:37
В восьми городах Италии объявили наивысший уровень опасности из-за жары
В восьми городах Италии объявили наивысший уровень опасности из-за жары
10 июля 2023 г. 21:22
Президент Турции, премьер Швеции и генсек НАТО провели встречу в Вильнюсе
Президент Турции, премьер Швеции и генсек НАТО провели встречу в Вильнюсе
10 июля 2023 г. 21:06
Президент США прибыл в Литву на саммит НАТО
Президент США прибыл в Литву на саммит НАТО
10 июля 2023 г. 20:53
Глава МИД Украины призвал Германию не блокировать быстрое вступление страны в НАТО
Глава МИД Украины призвал Германию не блокировать быстрое вступление страны в НАТО
10 июля 2023 г. 20:50
Еврокомиссия на год продлила бесплатный роуминг для украинцев
Еврокомиссия на год продлила бесплатный роуминг для украинцев
10 июля 2023 г. 20:42
Курс биткоина может подняться до 120 тысяч долларов
Курс биткоина может подняться до 120 тысяч долларов
10 июля 2023 г. 20:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi