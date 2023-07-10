В ООН заявили, что Гутерриш делает все возможное для продления зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш делает все возможное для продления и полного выполнения зерновой сделки, включая договоренности об экспорте российского продовольствия и удобрений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш делает все возможное для продления и полного выполнения зерновой сделки, включая договоренности об экспорте российского продовольствия и удобрений.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"У меня сейчас нет объявлений о поездках, но я могу сказать, что говорил этим утром с генеральным секретарем о зерновой сделке, - отметил Дюжаррик. - Генеральный секретарь, как и его заместитель Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен, глубоко вовлечен в то, чтобы сделать все возможное для обеспечения продолжения всех договоренностей и их полного выполнения, идет ли речь о черноморской зерновой инициативе, или о Меморандуме о понимании, учитывая важность борьбы с голодом в мире".

"Мы в контакте со всеми ключевыми сторонами, особенно с Россией, Украиной и Турцией", - сказал представитель ООН.