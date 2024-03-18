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В ООН заявили, что Франция грозит "ввергнуть мир в пучину ядерной войны"

В ООН заявили, что Франция грозит "ввергнуть мир в пучину ядерной войны" Во Франции нарастает "безответственная риторика", которая рискует ввергнуть мир в пучину ядерной войны.
Другие страны
18 марта 2024 г. 21:22
В ООН заявили, что Франция грозит ввергнуть мир в пучину ядерной войны

Во Франции нарастает "безответственная риторика", которая рискует ввергнуть мир в пучину ядерной войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по теме "Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия".

Дипломат отметил, что условия использования ядерного оружия Россией четко прописаны в ядерной доктрине страны.

"Сожалеем, что ни слова осуждения сегодня не прозвучало в адрес тех, кто действительно разжигает ядерную риторику, например министра обороны США Ллойда Остина, заявлявшего об использовании полного набора военных средств, включая ядерное оружие, в рамках расширенного сдерживания на Корейском полуострове... Видим и нарастание безответственной риторики в Париже, рискующей ввергнуть мир в пучину ядерной войны", - утверждал Д.Полянский.

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