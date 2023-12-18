ООН: Число погибших в Газе может сильно измениться после разбора завалов

Число жертв палестино-израильского конфликта может быть значительно выше обнародованных по сей день данных.

Число жертв палестино-израильского конфликта может быть значительно выше обнародованных по сей день данных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По его словам, "болезни и голод становятся главной причиной смерти и лишений" в анклаве, где происходит гуманитарная катастрофа.

"Число умерших от болезней может быть в несколько раз выше количества жертв в результате боевых действий и авиаударов", - сказал он. Однако статистика, как сказал Гриффитс, "может радикально измениться", когда будут разобраны завалы.