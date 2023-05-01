ООН: Число беженцев из Судана может превысить 800 тыс. человек

Число беженцев, которые в ближайшее время могут покинуть Судан, скорее всего, превысит 800 тысяч.

Число беженцев, которые в ближайшее время могут покинуть Судан, скорее всего, превысит 800 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз озвучил сегодня помощник Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рауф Мазу.

"После консультаций со всеми заинтересованными правительствами и партнерами мы исходим из того, что число беженцев из Судана составит 815 тыс. человек, которые, вероятно, эмигрируют в семь соседних стран, - отметил Мазу. - Без быстрого решения этого кризиса мы продолжим наблюдать за тем, как все больше людей уезжают в поисках безопасности и помощи".

Указанные оценки включают 580 тыс. жителей Судана, а также беженцев, проживающих на территории африканского государства, которые ранее прибыли туда из других стран, в большинстве своем из Южного Судана.

По словам представителя ООН, 73 тыс. человек уже выехали из Судана в соседние страны - Египет, Ливию, Чад, ЦАР, Эритрею, Эфиопию и Южный Судан.