О нас

В ООН заявили, что более чем 1 млн человек в Палестине угрожают голод и гибель

В ООН заявили, что более чем 1 млн человек в Палестине угрожают голод и гибель Более 1 млн человек в Палестине столкнутся к середине июля с проблемой острого голода, который может повлечь их гибель.
Другие страны
5 июня 2024 г. 13:28
В ООН заявили, что более чем 1 млн человек в Палестине угрожают голод и гибель

Более 1 млн человек в Палестине столкнутся к середине июля с проблемой острого голода, который может повлечь их гибель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз содержится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы Организации (ВПП), в котором оценивается риск критического голода в ближайшие шесть месяцев.

К числу наиболее подверженных голоду стран также отнесены Мали, Судан и Южный Судан. Сотрудники ФАО и ВПП считают, что проблема отсутствия продовольственной безопасности может обостриться в общей сложности в 17 государствах и одном региональном кластере в период до октября 2024 года.

В частности, в документе предупреждается о последствиях кризиса, которые могут усугубить проблемы с продовольственной безопасностью в Ливане и Сирии. К горячим точкам в плане угрозы голода ФАО и ВПП относят также Буркина-Фасо, Гаити, Демократическую Республику Конго, Замбию, Зимбабве, Йемен, Малави, Мозамбик, Мьянму, Нигерию, Сомали, Сьерра-Леоне, Центрально-Африканскую Республику, Чад и Эфиопию.

В докладе констатируется, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и потенциальная новая эскалация представляют серьезный риск для мировой экономики в 2024 году. "Рост цен на энергоносители и транспорт, обесценивание валюты и проблемы с финансированием импорта продовольствия могут оказать давление на внутренние рынки во многих уязвимых странах и привести к росту цен на продовольствие до конца 2024 года", - сообщается в докладе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi