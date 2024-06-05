В ООН заявили, что более чем 1 млн человек в Палестине угрожают голод и гибель

Более 1 млн человек в Палестине столкнутся к середине июля с проблемой острого голода, который может повлечь их гибель.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз содержится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы Организации (ВПП), в котором оценивается риск критического голода в ближайшие шесть месяцев.
К числу наиболее подверженных голоду стран также отнесены Мали, Судан и Южный Судан. Сотрудники ФАО и ВПП считают, что проблема отсутствия продовольственной безопасности может обостриться в общей сложности в 17 государствах и одном региональном кластере в период до октября 2024 года.
В частности, в документе предупреждается о последствиях кризиса, которые могут усугубить проблемы с продовольственной безопасностью в Ливане и Сирии. К горячим точкам в плане угрозы голода ФАО и ВПП относят также Буркина-Фасо, Гаити, Демократическую Республику Конго, Замбию, Зимбабве, Йемен, Малави, Мозамбик, Мьянму, Нигерию, Сомали, Сьерра-Леоне, Центрально-Африканскую Республику, Чад и Эфиопию.
В докладе констатируется, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и потенциальная новая эскалация представляют серьезный риск для мировой экономики в 2024 году. "Рост цен на энергоносители и транспорт, обесценивание валюты и проблемы с финансированием импорта продовольствия могут оказать давление на внутренние рынки во многих уязвимых странах и привести к росту цен на продовольствие до конца 2024 года", - сообщается в докладе.