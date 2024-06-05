В ООН заявили, что более чем 1 млн человек в Палестине угрожают голод и гибель

В ООН заявили, что более чем 1 млн человек в Палестине угрожают голод и гибель

Более 1 млн человек в Палестине столкнутся к середине июля с проблемой острого голода, который может повлечь их гибель.

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