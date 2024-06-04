В ООН заявили, что антииммигрантские настроения ряда стран будут иметь "эффект домино"

Возможное усиление в Европе позиций политических сил, выступающих за ограничение миграции, неминуемо скажется на миграционной ситуации в других районах мира и сделает ее менее управляемой.

Возможное усиление в Европе позиций политических сил, выступающих за ограничение миграции, неминуемо скажется на миграционной ситуации в других районах мира и сделает ее менее управляемой.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге в Женеве специальный посланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) по Западному и Центральному Средиземноморью Венсан Коштель.

"Европа играет важную роль в качестве модели" для других регионов, где следят за тем, как решаются проблемы беженцев, отметил он.

"Невозможно ожидать от африканских стран, где традиция приема беженцев существует на протяжении десятилетий, что они продолжат сохранять эту традицию, если Европа будет вести себя по-другому с беженцами на ее территории", - предупредил Коштель.

По его словам, "если произойдет обрушение ценностей защиты беженцев в Европе, то та же тенденция будет видна в других местах". Это в свою очередь приведет к тому, что миграционные потоки станут "менее управляемыми". Кроме того, появится гораздо больше таких потоков, движущихся "в разных направлениях, а не только в Европу".

Коштель призвал в этой связи продолжать "сохранять капитал симпатий" в Европе "для лучшего управления миграцией". Спецпосланник УВКБ считает, что нужно вести подготовку к приему беженцев, а не паниковать, поскольку "цифры вполне управляемые".

Коснувшись на брифинге содержания опубликованного УВКБ доклада о беженцах в африканских странах, Коштель обратил внимание на "отсутствие служб защиты на крупных путях, используемых беженцами и мигрантами". Эта проблема, подчеркнул он, "стала более острой" в последние годы. Каждый год "сотни тысяч беженцев и мигрантов рискуют жизнью", направляясь из Восточной и Западной Африки, а также из региона Африканского Рога в Северную Африку и дальше по Средиземному морю в Европу. УВКБ призывает доноров оказать поддержку гуманитарным операциям.