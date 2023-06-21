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В ООН заявили, что Афганистан вновь становится эпицентром распространения терроризма

В ООН заявили, что Афганистан вновь становится эпицентром распространения терроризма Афганистан опять превращается в эпицентр распространения терроризма.
Другие страны
21 июня 2023 г. 19:23
В ООН заявили, что Афганистан вновь становится эпицентром распространения терроризма

Афганистан опять превращается в эпицентр распространения терроризма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков, выступая на организованной постпредствами России и КНР конференции, посвященной реализации конвенции Шанхайской организации сотрудничества по борьбе с экстремизмом.

"Проведение мероприятия весьма своевременно, особенно в контексте выводов, содержащихся в 14-м докладе группы по аналитической поддержке и мониторингу санкций в отношении движения "Талибан", - сказал Воронков. Документ очень глубокий и содержательный, по сути, показывает, что Афганистан потихоньку опять превращается чуть ли не в главный, а может быть и в главный эпицентр распространения терроризма. Несмотря на все обещания, все громкие заявления, факты свидетельствуют о другом".

"Де-факто правительство Афганистана не в состоянии или не хочет обуздать террористическую угрозу", - отметил заместитель генерального секретаря ООН.

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