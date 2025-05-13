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В ООН выразили обеспокоенность ростом напряженности в Триполи

В ООН выразили обеспокоенность ростом напряженности в Триполи Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) выражает серьезную обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Триполи, где в густонаселенных гражданских районах усиливаются ожесточенные бои.
Другие страны
13 мая 2025 г. 02:06
В ООН выразили обеспокоенность ростом напряженности в Триполи

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) выражает серьезную обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Триполи, где в густонаселенных гражданских районах усиливаются ожесточенные бои.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МООНПЛ в соцсети Х.

Миссия призвала все стороны немедленно прекратить боевые действия и восстановить спокойствие, напомнив об обязательстве защищать гражданских лиц.

"Нападения на гражданских лиц и гражданские объекты могут быть приравнены к военным преступлениям. МООНПЛ полностью поддерживает усилия старейшин и лидеров общин по деэскалации ситуации", - говорится в заявлении Миссии.

Напомним, что в ночь на 13 мая в Триполи начались ожесточенные вооруженные столкновения.

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Версия на азербайджанском языке BMT Tripolidə gərginliyin artmasından narahatlığını ifadə edib

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