В ООН выразили обеспокоенность ростом напряженности в Триполи

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) выражает серьезную обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Триполи, где в густонаселенных гражданских районах усиливаются ожесточенные бои.

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) выражает серьезную обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Триполи, где в густонаселенных гражданских районах усиливаются ожесточенные бои.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении МООНПЛ в соцсети Х.

Миссия призвала все стороны немедленно прекратить боевые действия и восстановить спокойствие, напомнив об обязательстве защищать гражданских лиц.

"Нападения на гражданских лиц и гражданские объекты могут быть приравнены к военным преступлениям. МООНПЛ полностью поддерживает усилия старейшин и лидеров общин по деэскалации ситуации", - говорится в заявлении Миссии.

Напомним, что в ночь на 13 мая в Триполи начались ожесточенные вооруженные столкновения.