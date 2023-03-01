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В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки

В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки ООН находится в постоянном контакте с участниками Черноморской зерновой сделки и рассчитывает на ее продление после 18 марта.
Другие страны
1 марта 2023 г. 13:45
В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки

ООН находится в постоянном контакте с участниками Черноморской зерновой сделки и рассчитывает на ее продление после 18 марта.

Как передает Report, об этом ТАСС заявила представитель ООН в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла.

"Мы ведем переговоры со всеми сторонами этой инициативы с той целью, чтобы сделка продолжила реализовываться. Все стороны высказывают свои озабоченности и инициативы. Мы всех их слушаем и организуем дискуссии и переговоры для обсуждения всех этих вопросов. Мы хотим и надеемся, что инициатива продолжит действовать", - сказала она.

Палла отметила, что процедура согласования предусматривает, что все возможные и предлагаемые изменения в условия инициативы должны быть приняты всеми ее участниками. Поэтому ООН старается обеспечить продуктивный диалог между сторонами.

"Да, 18 марта истекает второй срок пролонгации этой сделки. Скажу, что мы уже увидели плюсы от такой работы. Преимущества черноморской зерновой инициативы для глобальной продовольственной безопасности неоспоримы. Беспрепятственный экспорт зерна и удобрений с Украины и из Российской Федерации имеет решающее значение. Нам необходимо продолжать развивать достигнутые на сегодняшний день успехи и прогресс", - сказала она.

Представитель координатора ООН пояснила в связи с вопросом о теоретическом риске прекращения сделки, что "гипотетически рассуждать о таком исходе она не может". "Мы уже видим плюсы от инициативы, и на этой базе нам и надо двигаться дальше", - отметила Палла.

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