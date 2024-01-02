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В ООН выразили чрезвычайную обеспокоенность взрывами близ Бейрута

В ООН выразили чрезвычайную обеспокоенность взрывами близ Бейрута Взрывы в пригороде Бейрута вызывают "чрезвычайное беспокойство".
Другие страны
2 января 2024 г. 23:14
В ООН выразили чрезвычайную обеспокоенность взрывами близ Бейрута

Взрывы в пригороде Бейрута вызывают "чрезвычайное беспокойство".

Как передает Report, об этом заявила на брифинге представитель офиса генерального секретаря ООН Флоренсия Сото Ниньо.

"Очевидно, что развитие событий чрезвычайно беспокоит", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать взрывы близ Бейрута.

В ООН также напомнили призыв главы всемирной организации ко всем сторонам проявлять максимальную сдержанность и не допустить разрастания конфликта в Ближневосточном регионе.

Напомним, что в результате атаки израильского беспилотника на штаб-квартиру палестинского радикального движения ХАМАС в южном пригороде столицы Ливана Бейруте убиты по меньшей мере четыре человека, включая зампреда политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури.

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