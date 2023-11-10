В ООН выбрали пятерых членов Международного суда на девять лет

Совет Безопасности (СБ) и Генеральная Ассамблея (ГА) ООН избрали пять членов Международного суда в Гааге на девятилетний срок.

Совет Безопасности (СБ) и Генеральная Ассамблея (ГА) ООН избрали пять членов Международного суда в Гааге на девятилетний срок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Всего на голосование было вынесено пять высвобождающихся в суде вакансий в связи с истечением в феврале 2024 года срока полномочий у пяти судей. На избрание в состав Международного суда претендовали кандидаты из Австралии, Демократической Республики Конго, Египта, Замбии, Мексики, Румынии, РФ, США и ЮАР.

По итогам голосования в СБ ООН в состав международного суда были избраны Богдан Ауреску (Румыния), Сара Халл Кливленд (США), Хуан Робледо (Мексика), Хилари Чарлзуорт (Австралия) и Тлади Дире (ЮАР). Эти же кандидаты получили необходимое число голосов в Генассамблее ООН.

Австралийка Чарлзуорт, переизбранная в состав суда, продолжит исполнение своих обязанностей, остальные четверо избранных судей приступят к работе с 6 февраля 2024 года.