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ООН: Уровень бедности в Афганистане в 2022 году может достигнуть 97%

ООН: Уровень бедности в Афганистане в 2022 году может достигнуть 97% Уровень бедности в Афганистане в середине следующего года может возрасти до 97% из-за сокращения ВВП в результате нарушения торговых связей и проблем финансовой системы
Другие страны
10 сентября 2021 г. 14:19
ООН: Уровень бедности в Афганистане в 2022 году может достигнуть 97%

Уровень бедности в Афганистане в середине следующего года может возрасти до 97% из-за сокращения ВВП в результате нарушения торговых связей и проблем финансовой системы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такая оценка содержится в докладе Программы развития ООН.

Специалисты международной организации составили четыре сценария развития событий, при которых сокращение реального ВВП страны может составить от 3,6% до 13,2%. Если ВВП уменьшится на 13,2%, уровень бедности увеличится на 25 процентных пунктов (по сравнению с показателем 2020 года), до 97%. При наиболее оптимистичном сценарии рост бедности составит лишь 7 процентных пунктов - до 79%.

"Смена власти в стране после 15 августа привела к серьезной экономической нестабильности и атмосфере неопределенности. Нарушение связей на внутреннем и международном рынках негативно повлияло на производство, вызвало рост его стоимости", - говорится в докладе. Американские власти заблокировали активы центрального банка Афганистана, "включая большую часть резервов на сумму в 9 млрд долларов США, которые находились в США", отмечается в документе.

"Потоки иностранной помощи, инвестиций и торговля практически остановились, что предвещает тяжелое финансовое положение стране, в которой зарубежная помощь покрывала 75% бюджетных расходов в последние годы", - написано в докладе. Кроме того, Афганистан сталкивается с продолжительной засухой и негативным влиянием пандемии, сказано на сайте Программы развития ООН.

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Версия на азербайджанском языке BMT: "2022-ci ildə Əfqanıstanda yoxsulluq səviyyəsi 97%-ə çata bilər"
Версия на английском языке UN: About 97 percent of Afghanistan’s population may sink below poverty line

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