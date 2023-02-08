В ООН уличили Данию в непринятии эффективных мер против проявлений расизма

Комитет по ликвидации расовой дискриминации пришел к выводу, что Дания не приняла эффективных мер против разжигания расовой ненависти.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации пришел к выводу, что Дания не приняла эффективных мер против разжигания расовой ненависти.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, это проявилось в прекращении властями страны расследования в отношении художественной выставки, где были продемонстрированы изображения расистского толка, отмечается в распространенном во вторник в Женеве заявлении входящих в комитет экспертов.

"Дания не приняла эффективных мер против разжигания расовой ненависти, прекратив расследование в отношении художественной выставки, где демонстрировались разжигающие расовую ненависть изображения", - констатировал комитет. Эксперты напомнили, что речь идет об экспозиции, проводившейся в 2014 году в здании парламента Дании и в одной из частных галерей Копенгагена под эгидой Датской народной партии.

С жалобой к властям Дании обратился официальный представитель Афро-шведской национальной ассоциации Момоду Джеллоу, заявивший, что стал жертвой нарушения своих прав, гарантированных Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На одной из картин Джеллоу был изображен в образе раба, убегающего от своего хозяина, на другой - подвешенным за шею под мостом вместе с двумя другими темнокожими людьми. В первом случае надпись на полотне гласила: "Наш раб негр убегает", во втором - "Висите, афрофобы".

Джеллоу подал властям Дании жалобу на художника и организаторов выставки. Государственный обвинитель Копенгагена поначалу инициировал расследование, однако затем прекратил разбирательство, сославшись на статью 10 о свободе выражений мнений Европейской конвенции о правах человека. После того как апелляция Джеллоу была отклонена в Дании, в 2018 году он обратился в Комитет по ликвидации расовой дискриминации.

Члены комитета пришли к выводу, что картины, которые были представлены на выставке в 2014 году, являются "проявлением расистской ненависти", поскольку основаны на идеях "расового или этнического превосходства, ненависти или побуждения к ненависти". По словам экспертов, датские власти не отреагировали надлежащим образом на проявление расовой дискриминации. Комитет попросил Данию "извиниться перед подателем жалобы и гарантировать ему полное возмещение".