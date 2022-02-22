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В ООН сожалеют о решении России направить военные силы на восток Украины

В ООН сожалеют о решении России направить военные силы на восток Украины Решение России признать Донецкую и Луганскую "народные республики" может привести как к региональным, так и к глобальным последствиям.
Другие страны
22 февраля 2022 г. 07:42
В ООН сожалеют о решении России направить военные силы на восток Украины

Решение России признать Донецкую и Луганскую "народные республики" может привести как к региональным, так и к глобальным последствиям.

Как передает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Мы очень сожалеем о данном решении, которое рискует привести к региональным и глобальным последствиям", - сказала она на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине.

ООН сожалеет о решении России направить военные силы на восток Украины, отметила Ди Карло.

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Версия на английском языке UN regrets Russia's decision to deploy troops in east of Ukraine
Версия на азербайджанском языке BMT Rusiyanın Ukraynaya hərbi qüvvələr göndərmək qərarına görə təəssüflənib

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