В ООН сожалеют о решении России направить военные силы на восток Украины

Решение России признать Донецкую и Луганскую "народные республики" может привести как к региональным, так и к глобальным последствиям.

Решение России признать Донецкую и Луганскую "народные республики" может привести как к региональным, так и к глобальным последствиям.

Как передает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Мы очень сожалеем о данном решении, которое рискует привести к региональным и глобальным последствиям", - сказала она на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине.

ООН сожалеет о решении России направить военные силы на восток Украины, отметила Ди Карло.