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В ООН состоялось заседание, посвященное памяти погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси

В ООН состоялось заседание, посвященное памяти погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси В Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) состоялось пленарное заседание, посвященное памяти покойного президента Ирана Ибрахима Раиси.
Другие страны
30 мая 2024 г. 23:41
В ООН состоялось заседание, посвященное памяти погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси

В Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) состоялось пленарное заседание, посвященное памяти покойного президента Ирана Ибрахима Раиси.

Как передает американское бюро Report, на заседании 78-й сессии Генассамблеи, состоящей из 193 членов, под председательством президента Денниса Фрэнсиса почтили память трагически погибших в авиакатастрофе 19 мая минутой молчания.

Фрэнсис выразил соболезнования правительству и народу Ирана.

На церемонии, посвященной главе исламского государства, были заслушаны выступления представителей стран и региональных групп о покойном Раиси.

Стоит отметить, что дипломаты из США проигнорировали данное заседание.

Отметим, что в соответствии с регулярной практикой Генассамблеи ООН проводятся специальные пленарные заседания, посвященные памяти лидеров, погибших в период пребывания на посту главы государства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-də İbrahim Rəisinin xatirəsinə həsr olunmuş iclas keçirilib

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