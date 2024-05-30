В ООН состоялось заседание, посвященное памяти погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси

В Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) состоялось пленарное заседание, посвященное памяти покойного президента Ирана Ибрахима Раиси.
Как передает американское бюро
Фрэнсис выразил соболезнования правительству и народу Ирана.
На церемонии, посвященной главе исламского государства, были заслушаны выступления представителей стран и региональных групп о покойном Раиси.
Стоит отметить, что дипломаты из США проигнорировали данное заседание.
Отметим, что в соответствии с регулярной практикой Генассамблеи ООН проводятся специальные пленарные заседания, посвященные памяти лидеров, погибших в период пребывания на посту главы государства.