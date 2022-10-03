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В ООН сообщили об увеличении числа погибших при взрыве на западе Кабула до 43

В ООН сообщили об увеличении числа погибших при взрыве на западе Кабула до 43 Число жертв взрыва, прогремевшего в пятницу в образовательном центре на западе Кабула, возросло до 43, еще 83 человека получили ранения.
Другие страны
3 октября 2022 г. 09:11
В ООН сообщили об увеличении числа погибших при взрыве на западе Кабула до 43

Число жертв взрыва, прогремевшего в пятницу в образовательном центре на западе Кабула, возросло до 43, еще 83 человека получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

"Девушки и молодые женщины - основные жертвы. Число жертв, вероятно, будет расти. Команды МООНСА по правам человека в Кабуле продолжают процесс проверки", - говорится в сообщении, опубликованном на странице миссии в Twitter.

Ранее МООНСА сообщала о 35 погибших и 82 пострадавших в результате произошедшего взрыва.

Телеканал Ariana News 30 сентября со ссылкой на источники сообщил, что взрыв прогремел в образовательном центре "Кадж" в районе Дашт-е Барчи на западе города. По информации канала, представитель МВД в правительстве талибов Абдул Нафи Тахора подтвердил информацию о взрыве.

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Версия на английском языке UN: Death toll in Kabul college explosion rises

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