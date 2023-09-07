В ООН сообщили о желании Гутерриша встретиться с Эрдоганом на полях Генассамблеи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хотел бы встретиться на полях недели высокого уровня Генассамблеи всемирной организации (19-25 сентября) с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Организация на всех уровнях продолжает работать над обеспе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хотел бы встретиться на полях недели высокого уровня Генассамблеи всемирной организации (19-25 сентября) с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Организация на всех уровнях продолжает работать над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, отвечая на вопрос о возможных контактах по зерновой сделке.

"Конечно, генеральный секретарь хотел бы встретиться с президентом Турции, когда он прибудет на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Генсек заявил в Джакарте, что дискуссии идут на различных уровнях, - сказал Хак. - Сейчас не было бы полезным говорить о каких-либо деталях таких обсуждений. Как мы и делали раньше, продолжаем взаимодействовать на всех уровнях, чтобы обеспечить экспорт российского продовольствия и удобрений, а также украинского продовольствия и удобрений".