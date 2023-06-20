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В ООН сообщили о сокращении экспорта продовольствия по зерновой сделке

В ООН сообщили о сокращении экспорта продовольствия по зерновой сделке Экспорт продовольствия из портов Украины в рамках зерновой сделки сократился до 1,3 млн тонн в мае, порт Южный по-прежнему не обслуживает суда в рамках соглашения.
Другие страны
20 июня 2023 г. 21:58
В ООН сообщили о сокращении экспорта продовольствия по зерновой сделке

Экспорт продовольствия из портов Украины в рамках зерновой сделки сократился до 1,3 млн тонн в мае, порт Южный по-прежнему не обслуживает суда в рамках соглашения.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении офиса генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Генеральный секретарь разочарован замедлением темпа инспекций и исключением из Черноморской инициативы порта Южный. Это привело к снижению количества рейсов в украинские порты и из них, что стало причиной снижения уровня предложения продовольствия на глобальных рынках. Уровень экспорта, проходящего через морской гуманитарный коридор, значительно снизился с пикового значения 4,2 млн тонн в октябре 2022 года до 1,3 млн тонн в мае, что стало самим низким уровнем с начала действия Черноморской инициативы", - отмечается в сообщении.

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