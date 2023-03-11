О нас

В ООН сообщили о рекордном уменьшении площади морского льда в Антарктике

В ООН сообщили о рекордном уменьшении площади морского льда в Антарктике Площадь морского льда в Антарктике составила в конце февраля 1,83 млн. кв. км, что стало рекордно низкой величиной для конца зимы.
Другие страны
11 марта 2023 г. 02:23
В ООН сообщили о рекордном уменьшении площади морского льда в Антарктике

Площадь морского льда в Антарктике составила в конце февраля 1,83 млн. кв. км, что стало рекордно низкой величиной для конца зимы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

По данным организации, к концу февраля "площадь морского льда составляла 1,83 млн кв. км, что на 93 тыс. кв. км меньше рекордного сезонного минимума, зафиксированного в феврале 2022 года".

В Арктике площадь морского льда в феврале была второй после наименьшей из зафиксированных в конце зимнего периода за всю историю наблюдений: на 1,12 млн кв. км меньше средних показателей с 1981 по 2010 год.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Полицейские взяли штурмом аптеку в германском Карлсруэ
Полицейские взяли штурмом аптеку в германском Карлсруэ
11 марта 2023 г. 00:50
МИД Британии: Ракетные пуски КНДР создают угрозу для всего региона
МИД Британии: Ракетные пуски КНДР создают угрозу для всего региона
11 марта 2023 г. 00:13
В ЮНИСЕФ сообщили о быстром распространении холеры в 11 странах Африки
В ЮНИСЕФ сообщили о быстром распространении холеры в 11 странах Африки
10 марта 2023 г. 23:29
Палата представителей США поддержала раскрытие разведанных о происхождении коронавируса
Палата представителей США поддержала раскрытие разведанных о происхождении коронавируса
10 марта 2023 г. 23:14
Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали
Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали
10 марта 2023 г. 22:29
Нидерланды отменили последние коронавирусные меры
Нидерланды отменили последние коронавирусные меры
10 марта 2023 г. 22:17
Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS
Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS
10 марта 2023 г. 21:38
Франция и Великобритания договорились углубить сотрудничество в области разработки вооружений
Франция и Великобритания договорились углубить сотрудничество в области разработки вооружений
10 марта 2023 г. 21:09
Польша присоединилась к действующему в Литве Центру энергобезопасности НАТО
Польша присоединилась к действующему в Литве Центру энергобезопасности НАТО
10 марта 2023 г. 20:54
Байден продлил еще на год санкции против Ирана
Байден продлил еще на год санкции против Ирана
10 марта 2023 г. 20:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi