В ООН сообщили о рекордном уменьшении площади морского льда в Антарктике

Площадь морского льда в Антарктике составила в конце февраля 1,83 млн. кв. км, что стало рекордно низкой величиной для конца зимы.

Площадь морского льда в Антарктике составила в конце февраля 1,83 млн. кв. км, что стало рекордно низкой величиной для конца зимы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

По данным организации, к концу февраля "площадь морского льда составляла 1,83 млн кв. км, что на 93 тыс. кв. км меньше рекордного сезонного минимума, зафиксированного в феврале 2022 года".

В Арктике площадь морского льда в феврале была второй после наименьшей из зафиксированных в конце зимнего периода за всю историю наблюдений: на 1,12 млн кв. км меньше средних показателей с 1981 по 2010 год.