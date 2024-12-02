В ООН сообщили о гибели в Газе четырех сотрудников гуманитарных организаций

Сотрудники гуманитарных организаций Save the Children и World Central Kitchen были убиты в минувшие сутки в ходе ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа.

Сотрудники гуманитарных организаций Save the Children и World Central Kitchen были убиты в минувшие сутки в ходе ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил гуманитарный координатор ООН по ситуации на оккупированной палестинской территории Муханнад Хади.

"Еще четверо работников гуманитарных организаций были убиты в Газе в результате израильских авиаударов. Трое из World Central Kitchen погибли в результате обстрела их автомобиля на распределительном пункте в Хан-Юнисе. Еще один человек из организации Save the Children был убит в результате другого авиаудара на юге Хан-Юниса", - указал Хади в заявлении, распространенном Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН.

Он также подчеркнул, что с октября 2023 года в анклаве погибло более 330 сотрудников гуманитарных организаций.

"Эти люди являются последним средством спасения для более чем двух миллионов палестинцев, которые находятся в невообразимых условиях в секторе Газа. Их убийства являются неприемлемым нарушением международного права и еще больше усугубляют катастрофическую гуманитарную ситуацию", - заключил он.