В ООН сообщили о гибели в Газе четырех сотрудников гуманитарных организаций

Сотрудники гуманитарных организаций Save the Children и World Central Kitchen были убиты в минувшие сутки в ходе ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа.
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"Еще четверо работников гуманитарных организаций были убиты в Газе в результате израильских авиаударов. Трое из World Central Kitchen погибли в результате обстрела их автомобиля на распределительном пункте в Хан-Юнисе. Еще один человек из организации Save the Children был убит в результате другого авиаудара на юге Хан-Юниса", - указал Хади в заявлении, распространенном Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН.
Он также подчеркнул, что с октября 2023 года в анклаве погибло более 330 сотрудников гуманитарных организаций.
"Эти люди являются последним средством спасения для более чем двух миллионов палестинцев, которые находятся в невообразимых условиях в секторе Газа. Их убийства являются неприемлемым нарушением международного права и еще больше усугубляют катастрофическую гуманитарную ситуацию", - заключил он.