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    В ООН сообщили о 114 убийствах мирных жителей Южного Судана

    УВКПЧ опубликовало доклад о расследовании случаев нарушения прав человека в районе города Ей© Foto: Sx888.livejournal.com

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило о 114 случаях убийств мирных жителей в Южном Судане, совершенных вооруженными силами страны.

    Как передает Report, УВКПЧ опубликовало доклад о расследовании случаев нарушения прав человека в районе города Ей.

    «Доклад… описывает случаи нарушений в отношении гражданского населения на основе этнической принадлежности или приверженности противоположной стороне, совершенные обеими сторонами конфликта. Они включают 114 случаев убийств, совершенных проправительственными силами», — говорится в заявлении управления.

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