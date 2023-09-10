В ООН сообщили о 10-кратном росте объема конфискованного метамфетамина в Афганистане

Объем метамфетамина, конфискованного в Афганистане и соседних странах, увеличился с 2,5 тонн в 2017 году до 29,7 тонн в 2021 году.

Объем метамфетамина, конфискованного в Афганистане и соседних странах, увеличился с 2,5 тонн в 2017 году до 29,7 тонн в 2021 году.

Как передает Report , об этом сообщило Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК).

В докладе управления отмечается, что случаи конфискации метамфетамина, предположительно, произведенного в Афганистане, зарегистрированы в странах Евросоюза, Ближнего Востока, Восточной Африки и Юго-Восточной Азии.

"Скоординированные усилия на уровне региона, направленные на борьбу с незаконным использованием и транспортировкой веществ-прекурсоров, необходимы, чтобы положить конец производству метамфетамина в Афганистане и соседних странах", - заявила исполнительный директор ЮНОДК Гада Вали.

По оценке управления, с приходом движения "Талибан" к власти в Афганистане незаконный оборот героина сократился. В апреле 2022 года талибы запретили все наркотические вещества.