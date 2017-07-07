В ООН согласовали текст конвенции о полном запрете ядерного оружия

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Участники международной конференции, проходящей в штаб-квартире ООН, согласовали текст конвенции о полном запрете ядерного оружия.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, документ был принят большинством голосов по итогам нескольких недель переговоров, в которых не участвовали ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию.

Согласно тексту конвенции, она будет открыта для подписания 20 сентября 2017 года и вступит в силу спустя 90 дней после того, как ее ратифицируют 50 стран.

Государства - участники соглашения обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также применять их или угрожать их применением. Странам, присоединившимся к конвенции, будет запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.