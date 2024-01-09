В ООН серьезно обеспокоены убийством журналистов в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН серьезно обеспокоен убийством журналистов, работающих в секторе Газа.

Генеральный секретарь ООН серьезно обеспокоен убийством журналистов, работающих в секторе Газа.

Как передает американское бюро Report , об этом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сказала заместитель пресс-секретаря всемирной организации Флоренция Сото Нинье на регулярном брифинге.

По ее словам, в секторе Газа были убиты еще два журналиста, в том числе сын известного палестинского корреспондента телеканала "Аль-Джазира" Ваэля ад-Дахдуха.

"Мы глубоко обеспокоены убийствами журналистов в секторе Газа. Мы знаем, что эти цифры, зафиксированные за короткое время с момента начала конфликта, слишком высоки. Журналисты рискуют своими жизнями, чтобы донести до мира правду, а условия, с которыми они там сталкиваются, все больше усложняют их работу. Мы еще раз подчеркиваем, что журналистов следует защищать, как и любое другое гражданское лицо. Выражаем соболезнования семьям и коллегам погибших журналистов", - добавила Флоренция Сото Нинье.

Напомним, что в конце октября прошлого года семья ад-Дахдуха (жена, сын и дочь, а также маленький внук) погибла в секторе Газа в результате авиаударов израильских ВВС. Сегодня в результате удара был убит еще один сын ад-Дахдуха, 27-летний Хамза ад-Дахдух. Находившийся вместе с ним в автомобиле журналист Мустафа Турайя также погиб, водитель получил ранения.