В ООН считают немыслимой идею ядерного конфликта

"ООН считает даже саму идею о возможности ядерного конфликта немыслимой".

"ООН считает даже саму идею о возможности ядерного конфликта немыслимой".

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Сама идея о ядерном конфликте просто немыслима", - подчеркнул Дюжаррик.

Напомним, что в воскресенье президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем минобороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", и в этой связи приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.