В ООН считают, что наемники должны покинуть Ливию как можно быстрее

ООН считает, что силы наемников в Ливии должны покинуть страну, сделать это необходимо как можно скорее, препятствий для этого нет.

ООН считает, что силы наемников в Ливии должны покинуть страну, сделать это необходимо как можно скорее, препятствий для этого нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил во вторник официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

"Мы всегда призывали и призываем, чтобы наемники, люди, которые не представляют Вооруженные силы Ливии, ушли как можно скорее. Мы не видим никаких препятствий, чтобы они ушли, и, безусловно, мы считаем, что они должны уйти", - сказал он.

Совместный военный комитет Ливии, включающий по пять военных представителей от западного и восточного регионов Ливии, уже давно обсуждает механизмы вывода иностранных войск и наемников, что прописано в соглашении о прекращении огня между сторонами, и ранее планировал завершить этот процесс к началу выборов. 8 октября члены комитета в Женеве окончательно согласовали план действий, договорившись установить контакты с соответствующими местными и международными сторонами для поддержки его реализации.

Он, в частности, предусматривает четыре этапа. Первый - это отвод иностранных боевиков от линий соприкосновения на согласованные позиции, второй и третий - начало работы международного комитета под патронажем ООН для мониторинга численности наемников и иностранных военных. На четвертой фазе должен начаться одновременный и согласованный всеми вывод этих формирований.

Парламентские и президентские выборы в Ливии должны были пройти 24 декабря, но за два дня до назначенного срока Высшая избирательная комиссия страны объявила о переносе голосования, рекомендовав провести выборы 24 января 2022 года. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках парламентских и президентских выборов в стране должна принять Палата представителей (парламент). 28 декабря законодательный орган не смог принять решение о новой дате голосования, отложив заседание на неделю.